PSG : La révolution est annoncée, le doute plane à Paris

Thomas Bourseau

Bien qu’il soit question de la nomination d’un nouvel entraîneur pour prendre la suite de Christophe Galtier, la situation ne serait pas si avancée en interne au PSG d’après diverses sources. La révolution évoquée n’en serait qu’à sa toute première phase.

La position de Christophe Galtier n’aurait jamais été aussi fragilisée que ces dernières semaines sur le banc de touche du PSG. C’est du moins l’information que L’Équipe communiquait courant février alors que le club de la capitale était sorti par la petite porte en 1/8ème de finale de Coupe de France face à l’OM et s’était déjà incliné lors du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich.

Pas de préparation ferme pour l’après-Galtier ?

le10sport.com vous affirmait le 17 février dernier que Christophe Galtier n’était pas pour autant menacé et qu’aucune discussion n’avait été initiée avec José Mourinho et Thomas Tuchel, deux noms qui revenaient avec insistance dans la presse afin de potentiellement remplacer Christophe Galtier. Mais comme on vous l’a fait savoir, rien ne semble être vraiment acté concernant le cas Galtier au PSG.

PSG : Transfert à 90M€ pour Mbappé, une offre bientôt dégainée https://t.co/4YPre6KoDu pic.twitter.com/lzjNiSNp9o — le10sport (@le10sport) March 26, 2023

Le PSG douterait et n’aurait pas encore tranché pour Galtier