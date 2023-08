PSG : La révélation à 200M€ sur le contrat de Mbappé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a trompé le Real Madrid en 2022 en signant un nouveau contrat bien juteux au PSG. Au point où des sources internes au club ont révélé à The Athletic que le Paris Saint-Germain avait dû débourser pas moins de 200M€ sur la dernière année pour le contrat de Mbappé.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, le mariage si parfait au début a connu quelques rebondissements au fil des saisons. Que ce soit en 2021 où il avait de son propre aveu réclamé un bon de sortie finalement refusé par le PSG ou bien toute la saison ayant précédé sa prolongation de contrat en 2022 et pour finir lors de l’exercice précédent et ses coups de gueule rendus public sur les réseaux sociaux, force est de constater que tout n’est pas rose entre les deux parties.

Mbappé est maître de son avenir à Paris

Le 21 mai 2022, Kylian Mbappé s’avançait accompagné de son président Nasser Al-Khelaïfi sur la pelouse du Parc des princes pour annoncer la prolongation de son contrat au PSG jusqu’en 2025. Finalement, l’ultime année du bail que Mbappé a refusé d’activer, n’était qu’optionnelle. De quoi pousser le PSG à se poser de sérieuses questions quant à une vente de Mbappé cet été alors qu’il entrait dans son ultime année de contrat très onéreux.

Le PSG a déboursé 200M€ sur la dernière année pour Mbappé