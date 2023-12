PSG : La réponse tombe en direct pour un transfert de Mbappé cet hiver

Thibault Morlain

Tandis qu'on se concentre avant sur un possible départ de Kylian Mbappé du PSG en fin de saison, un autre scénario pourrait faire que le Français s'en aille dès le mois de janvier. Cela pourrait alors permettre au club de la capitale de récupérer des liquidités dans l'opération. Mbappé fera-t-il alors ses valises lors du mercato hivernal ? La question a été posée à Thierry Henry et connaissant le joueur du PSG, c'est impossible à ses yeux.

L'avenir de Kylian Mbappé est un feuilleton qui continue encore et toujours de faire parler. Aujourd'hui au PSG, le joueur de Luis Enrique est toutefois dans sa dernière année de contrat. On attend alors d'en savoir plus sur la future décision de Mbappé pour la suite de sa carrière. Va-t-il prolonger au PSG ? Partira-t-il libre l'été prochain ? Et si le champion du monde du monde 2018 avec l'équipe de France faisait finalement ses valises en janvier lors du mercato hivernal ?

Le PSG a frôlé la catastrophe sur le mercato ! https://t.co/MU0p69dfiV pic.twitter.com/PHqGWaKecj — le10sport (@le10sport) December 14, 2023

« Si je suis Kylian Mbappé, je ne pars pas »

Ce mercredi, sur le plateau de CBS , en marge de la rencontre de Ligue des Champions entre le PSG et le Borussia Dortmund, Thierry Henry a été interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé. Evoquant la possibilité d'un transfert de l'international français en janvier, le sélectionneur des Espoirs a confié : « Personnellement, je ne pense pas. Est-ce que j’essayerais si j’étais le Real Madrid ? Si vous êtes le Real Madrid, peut-être que vous essayez, mais si je suis Kylian Mbappé, je ne pars pas. Pourquoi ? Parce que tu veux finir ce que tu as commencé. Il aime le PSG, il faut comprendre cela. Il aime le club, il est originaire de là ».

« Pas ce type de joueurs pour faire cela »