PSG : La presse espagnole balance sur l’arrivée de Luis Enrique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En juillet dernier, Luis Enrique signait un bail de deux ans avec le PSG. Accompagné de son staff, l'ancien coach du FC Barcelone avait élu domicile au centre d'entraînement de Poissy. Le coach avait occupé l'une des chambres avant de trouver un appartement en banlieue parisienne, à distance respectable du Parc des Princes.

Luis Enrique connaît sa première expérience en France. Excepté un an à l'AS Roma (entre 2011 et 2012), le technicien n'avait évolué qu'en Espagne. Autant dire que son arrivée dans la capitale en juillet dernier n'a pas été simple. Comme l'indique Mundo Deportivo, le coach du PSG a mis du temps avant de s'acclimater et de trouver un appartement.

Luis Enrique a profité du centre d'entraînement

En attendant, Luis Enrique avait occupé l'une des chambres du nouveau centre d'entraînement du PSG situé à Poissy. Accompagné de son staff, le coach parisien y est resté plus de trois mois. Finalement, Luis Enrique a trouvé un appartement en région parisienne.

PSG : Après l'OM, il réclame la prise de parole de Mbappé ! https://t.co/jiFNeozMmT pic.twitter.com/CwMli3BNlJ — le10sport (@le10sport) April 2, 2024

Le coach n'est pas à Paris

Comme l'indique le média catalan, le technicien espagnol souhaitait s'établir en banlieue. La ville n'a pas été dévoilée, mais elle serait située à trente minutes du Parc des Princes. Histoire de fuir les tumultes et l'agitation de la capitale française.