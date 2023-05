PSG : La mèche est enfin vendue pour Mourinho ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, les discussions sont inexistantes entre José Mourinho et le PSG. Pourtant, certains médias annoncent une possible arrivée du technicien portugais au sein de la capitale française. Surtout que l'AS Roma se préparerait à se séparer du Special One, qui pourrait être remplacé par un ancien du PSG.

Les profils annoncés au PSG sont nombreux. José Mourinho, Zinédine Zidane ou encore Thiago Motta sont régulièrement cités pour remplacer Christophe Galtier. Mais comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, l'actuel entraîneur de l'équipe première devrait conserver son poste la saison prochaine.





L'AS Roma à la recherche d'un successeur ?

Mais malgré cette information, les rumeurs pourraient s'intensifier dans les prochaines semaines. Surtout que l'AS Roma se prépare à se séparer de José Mourinho selon certains agents. Il pourrait être remplacé par un ancien du PSG, Thiago Motta. « Selon certains agents, Motta pourrait remplacer Mourinho à la Roma » a lâché Thibaud Vézirian sur Twitch.

Aucun contact avec Mourinho

Mais comme l'a rappelé le 10Sport.com, José Mourinho n'a pas été contacté par le PSG. Son arrivée n'est, pour l'instant, pas d'actualité, même s'il n'est pas impossible que la situation évolue dans les prochaines semaines, notamment après le gain du onzième titre de champion de France.