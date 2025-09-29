PSG : La grosse erreur sur le mercato ?

Alexis Brunet

Pour la sixième journée de Ligue 1, le PSG est tranquillement venu à bout de l’AJ Auxerre en s’imposant 2-0. Un match durant lequel certains habituels remplaçants parisiens n’ont pas brillé. Selon Walid Acherchour, le club de la capitale a donc fait une grosse erreur sur le mercato, car il aurait dû recruter des doublures de meilleure qualité.

Le PSG se rassure. Après sa défaite en début de semaine contre l’OM (1-0), le club de la capitale a retrouvé le chemin de la victoire samedi soir contre l’AJ Auxerre (2-0). Les attaquants parisiens étant peu inspirés, le champion de France a tout de même pu compter sur ses défenseurs, puisqu’Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo sont les buteurs.

« Je trouve que la performance n'est pas dingue » Si Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo ont brillé face à l’AJ Auxerre, certains joueurs du PSG sont eux passés à travers de leur match. Selon Walid Acherchour, qui s’est exprimé dans l’After Foot, le club de la capitale a fait une grosse erreur sur le mercato, car il aurait dû recruter davantage, mais surtout faire venir des joueurs dont le niveau se rapproche des habituels titulaires. « S'il y a un monde d'écart entre les titulaires et les remplaçants ? Ça c'est pas normal, parce qu'il y a eu un choix fait de la part de la direction, en disant qu'ils n'ont pas besoin de recruter parce qu'ils croient en leur banc, en la polyvalence des joueurs, et face à Auxerre ce soir (samedi), ça suffit, mais si on a une exigence pour ces joueurs-là, qui sont des internationaux, je trouve que la performance n'est pas dingue. »