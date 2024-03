PSG : Kylian Mbappé s’en va, c’est déjà validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce n’est pas encore officiel, mais Kylian Mbappé va quitter le PSG à l’issue de la saison afin de s’engager avec le Real Madrid. Un feuilleton qui touche donc à sa fin mais qui continue d’être largement commenté. Mais selon Ruud Gullit, Kylian Mbappé a fait le bon choix.

L’issue du feuilleton Mbappé ne fait désormais plus de doute. En effet, l’attaquant du PSG va partir et s’engager avec le Real Madrid. Et Ruud Gullit est persuadé que c’est le bon choix.



Mbappé au Real, Gullit valide !

« Le Real Madrid est le plus grand club du monde. Si Madrid vous appelle, vous dites presque toujours oui, vous ne dites pas non. Je comprends que Madrid veuille avoir le meilleur joueur, c'est pourquoi ils ont choisi Cristiano et d'autres joueurs comme lui », assure la légende néerlandaise dans une interview accordée à AS , avant d’en rajouter une couche.

«Je comprends que Mbappé pense qu’il peut gagner avec le Real»