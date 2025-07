PSG : «Je préfère ne même pas manger», la punchline sur un transfert à l’OM !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Joueur du PSG entre 2014 et 2017, Serge Aurier a eu la possibilité d’évoluer sous les couleurs de l’OM. L’international ivoirien a assuré avoir été contacté par Medhi Benatia, alors qu’il est libre de tout contrat depuis son départ de Galatasaray l’été dernier, mais impossible pour lui de signer à Marseille.

Bien qu’il soit sans club depuis un an et son départ de Galatasaray , impossible pour Serge Aurier de rejoindre l’ OM . Dans un entretien accordé à Kampo, l’ancien joueur du PSG (2014-2017) a assuré que Medhi Benatia l’avait contacté et proposé de venir à Marseille, ce que l’international ivoirien (93 sélections) a refusé.

« Je préfère ne même pas manger que de signer à Marseille »

« Pas Marseille ? Non. Je suis très loyal, moi. Je préfère ne même pas manger que de signer à Marseille. A cette période-là, parce que je n’avais pas de club, donc forcément je peux me dire c’est mon gagne pain, je m’en fous de… Non, mais non. C’est dans la tête. Moi, je suis un Parisien. J’ai fait toutes mes classes ici en région parisienne. Je ne pouvais pas me permettre de signer à Marseille. Et puis même, ça fait bizarre. Tu vois, dans les Classicos, t’es là tu dis “allez Paris, allez Paris, allez Paris”, tu gagnes t’es le plus heureux au monde et là tu fais l’inverse. Mais en fait, c’est quelle sensation que tu vas recevoir de l’autre côté ? », a ajouté Serge Aurier.