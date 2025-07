Vente OM : «On a gagné au loto», jackpot annoncé en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’après les Girondins de Bordeaux, l’OL est désormais menacé d’être relégué administrativement en Ligue 2, Eric Di Meco s’estime heureux d’avoir un propriétaire comme Frank McCourt à l’OM. Si l’homme d’affaires américain fait parfois l’objet de critiques de la part des supporters, qui aimeraient qu’il investisse encore plus, l’ancien joueur marseillais s’est félicité que Margarita Louis-Dreyfus lui ait confié le club en 2016.

« Je vais entamer ma dixième saison à l’OM. J’ai investi 750 millions de dollars (640M€) dans le club. Je ne suis ni une société de capital-investissement, ni un État. » Comme il l’a rappelé dans un entretien accordé au JDD, Frank McCourt a mis la main à la poche depuis qu’il est le propriétaire de l’OM. Un propriétaire parfois critiqué par les supporters, que ce soit en ce qui concerne ses investissements dans le club ou le fait qu’il ne soit pas assez présent à Marseille, mais qui reste fiable et a toujours soutenu l'Olympique de Marseille financièrement lorsque ce dernier en a eu besoin.

« On se dit qu’on a gagné au loto en attrapant cet Américain-là » « Quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans d’autres clubs, c’est sûr qu’on est content d’avoir cet actionnaire-là. On se dit qu’on a gagné au loto en attrapant cet Américain-là », a déclaré Eric Di Meco dans le Super Moscato Show sur RMC. « J’ai aimé le dire quand Margarita Louis-Dreyfus a vendu le club, parce qu’il y avait Gérard Lopez qui était là à l’époque, elle a eu du nez de mettre le club dans les mains de quelqu’un qui lui semblait sûrement sérieux, voire très sérieux. C’est un actionnaire fiable. Le problème à l’OM, comme on est toujours en train de regarder ce que fait le PSG, qu’on se rend compte qu’on est loin et qu’il y a même eu des rumeurs de Saoudiens qui pouvaient arriver un jour, c’est sûr que les supporters s’agacent. Tu prends jamais un titre et c’est la frustration qui fait que tu dis : “pourquoi il vend pas ?” ou “pourquoi il ne met pas plus de sous ?” ».