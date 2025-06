640M€ : La fortune lâchée à l’OM !

Président de l’Olympique de Marseille depuis 2016, Frank McCourt a lourdement investi dans le club sans parvenir à décrocher le moindre trophée. Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, le propriétaire américain a révélé le montant total injecté dans l’OM depuis son arrivée à la tête du club : une somme colossale de 640 M€.

Les dépenses de McCourt à l’OM

Et pourtant, ce n’est pas faute d’avoir investi. L’OM réalise des recrutements de plus en plus ambitieux avec une grosse enveloppe mercato fournie par le natif de Boston. Dans un entretien accordé au JDD, le propriétaire de l’OM revient sur ses investissements sur la Canebière et révèle le montant versé au club phocéen.