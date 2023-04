PSG : «Je n’ai jamais vu ça», il annonce du lourd pour remplacer Messi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que Lionel Messi devrait mettre fin à son histoire parisienne en juin prochain, le PSG pourrait recruter un jeune espoir français pour le remplacer. Déjà ciblé en janvier dernier, Rayan Cherki serait toujours un objectif pour Luis Campos, qui apprécie fortement ses qualités. Des qualités, mises en avant par Sidney Govou ce dimanche.

Pour Lionel Messi, c'est terminé. Comme l'ont confirmé de nombreux médias, l'international argentin aurait pris la décision de tourner la page à l'issue de son contrat. Sauf retournement de situation, le champion du monde devrait faire son grand retour au FC Barcelone. Un départ, que le PSG devra combler lors du prochain mercato estival. Comme annoncé par le 10Sport.com, Rafael Leão est une piste concrète pour le club parisien. Selon L'Equipe , Rayan Cherki serait aussi ciblé. Pour Sidney Govou, le jeune joueur de l'OL présente des qualités rares sur le marché.

Govou s'enflamme pour Cherki

« Il peut utiliser les deux pieds. Il est capable de mettre la semelle du pied gauche et du pied droit pour l'emmener de façon complètement naturelle. Je ne vois pas d'autres joueurs capables de faire ça, même pas Neymar. Et j'en ai connu des mecs doués, mais deux pieds comme ça... » a déclaré l'ancien international français, qui a, également, mis en avant ses qualités de dribble.

« Derrière Neymar, c'est le meilleur »

« Derrière Neymar, c'est le meilleur. Neymar n'a pas d'équivalent car il le fait en mouvement mais ensuite, dans le dribble, dans la densité, quand il y a du monde, il n'y a pas mieux que Rayan. Et c'est réussi dans la profondeur, pas dans la largeur. Quand il avait 13 ans, il venait de temps en temps avec les U15 que j'entraînais et il était largement au-dessus techniquement dans le dribble pur » a lâché Govou. Mais selon lui, Cherki a encore une marge de progression, notamment en ce qui concerne la finition.

« Son avenir ne passera pas par plus de buts, mais par plus de collectif »