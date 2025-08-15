PSG - «J'ai parlé avec Luis Enrique» : Un phénomène confirme pour son transfert !

Ce fut l'un des feuilletons du début du mercato. Considéré comme l'un des plus grands espoirs du football sud-américains, Franco Mastantuono semblait très proche de s'engager avec le PSG. Mais c'est finalement le Real Madrid qui a raflé la mise. Et lors de sa présentation officielle, il a d'ailleurs confirmé qu'il avait discuté avec Luis Enrique.
Fidèle à son nouveau projet qui consiste à miser sur de grands talents pour le futur, le PSG a tenté de recruter Franco Mastantuono en début de mercato. Et pour cause, le milieu offensif de River Plate est considéré comme l'un des plus grands espoirs du football sud-américains. Mais alors que le club parisien semblait en parfaite position pour accueillir Mastantuono, le Real Madrid est intervenu pour rafler la mise. Le crack argentin a d'ailleurs été présenté ce jeudi à Madrid. L'occasion pour lui de confirmer qu'il a bien discuter avec le PSG, et en particulier avec Luis Enrique.
Mastantuono confirme les discussions avec le PSG
« Oui, c'est vrai, plusieurs équipes se sont intéressées à moi et je les en remercie. J'ai beaucoup de respect pour ces équipes et c'est très beau pour moi que beaucoup d'équipes du monde entier s'intéressent à moi », confirme-t-il devant les médias avant d'en rajouter une couche au sujet du PSG.
«J'ai eu la chance de pouvoir parler avec Luis Enrique»
« J'ai eu la chance de pouvoir parler avec Luis Enrique. Il a été très clair avec moi et je le remercie vraiment. Je le félicite d'ailleurs pour le triomphe d'hier soir. Je n'ai pas besoin d'en dire plus sur lui, c'est un grand entraîneur, qui l'a encore démontré cette année. Donc tout mon respect et ma gratitude pour lui », ajoute Franco Mastantuono. Cela confirme donc que le PSG a bien décidé de recruter le jeune argentin, allant même assez loin dans les discussions. Mais c'est bien le Real Madrid qui a eu le dernier moment, moyennant un transfert avoisinant les 60M€.