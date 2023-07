PSG : Incroyable, une star du Real Madrid fait le buzz avec Mbappé

Benjamin Labrousse

À l’instar de l’été dernier, le potentiel départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid agite le mercato estival, l’attaquant du PSG refusant de prolonger son bail avec le pSG alors que plusieurs joueurs des Merengue ont déjà évoqué leur envie d’évoluer avec le prodige de Bondy. Ce samedi, Toni Kroos a relancé le feuilleton Mbappé avec une story Instagram.

De quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé ? La vedette du PSG se trouve actuellement au Cameroun et continue de semer le doute sur sa situation. Car depuis la conférence de presse effectuée par le club parisien ce mercredi, une énigmatique bataille de communication semble s’être mise en place entre le numéro 7 et le PSG. Pourtant, la position du président Nasser Al-Khleaïfi semble désormais claire.

📱IGS Toni Kroos memposting ulang story Toni Kroos Academy. 👀 pic.twitter.com/rFH8V4GqDc — Seputar Real Madrid (@SeputarMadrid) July 8, 2023

Kylian Mbappé vers le Real Madrid en 2024 ?

En effet, le président du PSG l’a affirmé mercredi dernier : s’il souhaite rester à Paris la saison prochaine, Kylian Mbappé devra impérativement signer un nouveau contrat. Dans le cas contraire, l’attaquant de 24 ans sera vendu. Cependant, le capitaine de l’équipe de France a toujours les cartes en main, et aurait d’ores et déjà conclu un accord avec le Real Madrid afin de rejoindre le club espagnol en 2024. Telle serait en tout cas l'idée du PSG selon RMC Sport .

Toni Kroos publie une photo d’un enfant avec le maillot de Kylian Mbappé