PSG : Incroyable, il veut absolument faire partir Kylian Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé a récemment indiqué très clairement qu’il ne quitterait pas le PSG cet été en dépit de la nouvelle saison décevante qu’il vient de vivre. Pourtant, un certain Florent Malouda tente en boucle de transférer l’attaquant tricolore vers Chelsea depuis plusieurs années.

Récemment interrogé au micro de Tout le Sport sur France 3, Kylian Mbappé a mis les choses au clair concernant son avenir au PSG : « Le prochain palier ? Gagner la Ligue des champions, je pense. J’ai déjà fait une finale, demi-finale, quart de finale, huitième de finale… J’ai tout fait sauf gagner (sourire). Il ne me manque que ça. j’espère que ça sera le plus rapidement possible. Où ? Au Paris Saint-Germain. Je suis Parisien et sous contrat. Donc c’est le Paris Saint-Germain », a indiqué l’attaquant français, qui exclut donc l’idée d’un départ du PSG lors du prochain mercato estival.

PSG : Danger pour Mbappé, il lâche un avertissement https://t.co/btOqiw3HXU pic.twitter.com/ebiPUjdPZX — le10sport (@le10sport) April 15, 2023

Mbappé engagé au PSG

Sauf incroyable rebondissement, Kylian Mbappé restera donc parisien la saison prochaine. Un petit miracle étant donné les échecs successifs du PSG en Ligue des Champions combiné à l’intérêt persistant du Real Madrid qui rêve d’enrôler l’attaquant français depuis des années. Et il n’est pas le seul…

« Je fais campagne pour qu’il vienne à Chelsea »