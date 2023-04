Le PSG prévenu pour le transfert de ce joueur de Deschamps

À la recherche de nouveaux joueurs pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain et Luis Campos ont déjà quelques pistes à l'étude. Parmi elles, une mène à un international français, Axel Disasi, qui pourrait quitter Monaco cet été si une offre convainc les dirigeants monégasques. Mais le PSG n'est pas seul sur le dossier...

Bonne nouvelle pour le PSG, le fair-play financier pourrait s'éloigner et les dirigeants qataris pourront œuvrer beaucoup plus librement dans les mois à venir sur le mercato. L'occasion de renouveler une défense friable et vieillissante avec la potentielle venue d'Axel Disasi...

Le Parisien affirmait ces derniers jours que Luis Campos avait gardé contact avec le défenseur de l'AS Monaco et l'équipe de France, Axel Disasi. Son contrat se termine en juin 2025 et pour s'attacher les services du défenseur monégasque, il faudrait débourser environ 50M€...

There are many clubs interested in Axel Disasi as potential option in the summer — he has a chance to leave AS Monaco 🔴 #transfersUnderstand Chelsea are currently not in the race as they have different priorities and nothing is concrete at this stage. pic.twitter.com/kYYsoKWyp1