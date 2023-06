PSG : Incroyable, il annonce une liste de 7 entraîneurs !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le PSG s’apprête à nommer Luis Enrique en tant que nouvel entraîneur, le technicien espagnol a donc finalement été l’heureux élu d’une long short-list. Daniel Riolo revient d’ailleurs sur la lourde concurrence qui régnait dans ce feuilleton et donne la liste des nombreux profils ciblés par le PSG en plus d’Enrique.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, une réunion avait été organisée après la fin de la saison pour trancher sur l’avenir de Christophe Galtier au PSG. Luis Campos a finalement annoncé au technicien français qu’il ne serait pas conservé, et le feuilleton autour du nouvel entraîneur avait alors débuté. Julian Nagelsmann a longtemps tenu la corde à cet effet, mais l’Allemand a fini par s’éloigner, et c’est donc Luis Enrique qui s’apprête à débarquer sur le banc du PSG.

« Il s’est brouillé avec tout le monde à Barcelone »

Sur les ondes de RMC Sport , dans l’After Foot, Daniel Riolo a malgré tout affiché certaines réserves quant au choix Luis Enrique pour le PSG : « Ça me fatigue le cerveau d’entendre qu’avec Luis Enrique que ça va filer droit, que ça va changer Neymar et que l’on va nous vendre l’espoir du retour de Neymar alors qu’en coulisses, on fait tout pour le voir partir. Luis Enrique reste un très bon coach. Le mot qu’il aura à dire pour le recrutement, le vestiaire seront les clés d’une réussite. Je veux bien qu’on dise que Luis Enrique a eu des problèmes avec le vestiaire, il s’est brouillé avec tout le monde au FC Barcelone », estime Riolo.

Le PSG avait une longue short-list