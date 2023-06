PSG : C'est terminé pour Neymar, il l'annonce en direct

Amadou Diawara

Pour remplacer Christophe Galtier, le PSG envisagerait de s'offrir les services de Luis Enrique. Si le technicien espagnol a eu Neymar sous ses ordres du côté du FC Barcelone, Daniel Riolo refuse de penser qu'il va réussir à relancer le Brésilien à Paris. D'autant que le numéro 10 du PSG est toujours poussé vers la sortie par sa direction.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos a annoncé à Christophe Galtier qu'il ne sera plus sur le banc du PSG la saison prochaine, et ce, parce qu'il est apparu fatigué et marqué par sa première année à Paris lors de leur dernière réunion. Alors que la piste menant à Julian Nagelsmann a pris du plomb dans l'aile, le club de la capitale voudrait désormais miser sur Luis Enrique pour remplacer son coach. Et à en croire Daniel Riolo, l'Espagnol ne devrait pas relancer Neymar au PSG.

Enrique ne sera pas le sauveur de Neymar au PSG

Présent dans l' After Foot sur RMC Sport ce mardi soir, Daniel Riolo a affirmé que l'arrivée de Luis Enrique au PSG n'allait rien changer pour Neymar, et ce, même si les deux hommes ont cohabité au FC Barcelone.

«On fait tout pour voir Neymar partir»