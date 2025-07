PSG : Incroyable, Dani Alves veut empêcher un transfert !

A l'été 2017, le PSG a choqué le monde avec les signatures de Neymar et Kylian Mbappé. C'est aussi à ce moment que Dani Alves rejoint le club de la capitale. Le latéral droit brésilien a ainsi débarqué à Paris où il aurait tenté d'influencer le mercato. C'est ce qu'a révélé... Serge Aurier, qui a lui quitté le PSG en cet été 2017.

« Dani Alves me dit que je ne dois pas partir »

« Il y a aussi Dani Alves qui me dit que je ne dois pas partir parce qu’on veut la Ligue des Champions. Ça m’a fait plaisir, mais dans ma tête j’étais déjà loin. Je me suis dit c’est mort. J’avais besoin de me construire comme homme et pour ça je ne pouvais pas rester », a poursuivi Dani Alvès.