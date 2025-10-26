PSG : «Ils resteront toujours dans mon coeur», la séparation déchirante

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du côté du Paris Saint-Germain, on a décidé à la surprise générale de tourner la page Gianluigi Donnarumma. Et ce, bien que le gardien italien ait été une pièce maîtresse du sacre parisien en Ligue des champions. Parti à Manchester City, Donnarumma a une fois de plus communiqué son amour pour le PSG.

L'amour n'aura duré que quatre ans entre Gianluigi Donnarumma et le PSG. Et ce, au grand dam du principal intéressé. Après avoir fait un carton plein sur le plan national, le tout en soulevant la tant attendue Ligue des champions à Paris, Donnarumma a été poussé vers la sortie par Luis Enrique et son staff. La cause ? Une volonté d'offrir les buts parisiens à Lucas Chevalier.

«Je voulais leur exprimer à quel point je tenais à eux» Avant de s'envoler du côté de Manchester City, Gianluigi Donnarumma publiait une lettre ouverte à ses anciens coéquipiers et supporters du PSG. Pour The Daily Mail, l'Italien s'est confié sur cet épisode douloureux. « À ce moment-là, j'ai ressenti le besoin de leur exprimer mes sentiments, compte tenu de ce que nous avions vécu ensemble tout au long de la saison. Par cette lettre, je voulais leur exprimer à quel point je tenais à eux et peut-être les motiver pour le match ».