PSG : Il vend la mèche pour son transfert et c'est une surprise

Axel Cornic

Toujours à la recherche d’un attaquant de pointe, le Paris Saint-Germain a multiplié les pistes ces dernières semaines. C’est notamment le cas avec Dusan Vlahovic, qui semblait avoir le profil parfait pour résoudre tous les problèmes parisiens et qui cette saison, ne disputera aucune compétition européenne. Mais le Serbe semble finalement avoir d’autres projets en tête...

On attend toujours une réponse pour l’avenir de Kylian Mbappé, mais parallèlement le PSG continue son mercato et après avoir réglé les problèmes en défense et au milieu, c’est l’attaque qui est au centre de toutes les attentions. Et si Ousmane Dembélé pourrait bientôt débarquer, c’est surtout le poste du numéro 9 qui inquiète du côté de Paris.

Kolo Muani, la nouvelle priorité du PSG

Car si d’innombrables dossiers semblent avoir été activés en ce mercato, aucun n’a abouti. Cela pourrait arriver avec Randal Kolo Muani, puisque L’Equipe nous apprend qu’il est à nouveau la priorité du PSG en attaque, avec Francfort qui pourrait le lâcher face à une offre supérieure à 70M€.

Vlahovic passe son tour