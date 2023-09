PSG : Il vend la mèche pour l’avenir de Mbappé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, alors qu'une prolongation de contrat ne semble pas vraiment dans les tuyaux pour le moment. Mais Jérôme Rothen se montre plutôt serein sur l'issue du feuilleton Mbappé...

À quoi faut-il vraiment s'attendre pour l'avenir de Kylian Mbappé, dont le contrat actuel arrivera à expiration en fin de saison avec le PSG et qu'il a jusqu'ici repoussé l'idée d'une prolongation ? Le cas s'avère plutôt épineux, étant donné que l'attaquant français reste le meilleur élément actuel du PSG et que le Real Madrid semble toujours autant déterminé à l'attirer libre en 2024.

Mbappé - PSG : France 98 se lâche sur l’Arabie saoudite ! https://t.co/fsXjApAjVl pic.twitter.com/nPiqJaxWAj — le10sport (@le10sport) September 30, 2023

Rothen évoque le cas Mbappé

Dans un entretien exclusif accordé au 10sport.com, Jérôme Rothen a livré son point de vue sur le cas Mbappé : « On n'en parle peu en ce moment, et c'est bon signe. Ça veut dire que leur politique prend forme. Mais bien sûr que le PSG sera plus fort avec Mbappé que sans Mbappé. Lui qui se posait beaucoup de questions sur le club, son avenir et ce qui allait être mis en place, ce qui se passe depuis juillet-août, ça lui donne pas mal de réponses. Je ne suis pas dans sa tête, mais ce qui sûr, c'est que j'ai beaucoup de respect par rapport à son attachement au PSG », indique l'ancien ailier gauche emblématique du PSG.

« Je suis persuadé qu'aujourd'hui il est très heureux »