PSG : Il réalise une prouesse après son transfert !

Arnaud De Kanel

C'était un soir de grande première au Parc des Princes dimanche soir. A l'instar de Gonçalo Ramos, Randal Kolo-Muani a inscrit son tout premier but sous ses nouvelles couleurs. La recrue la plus onéreuse de l'été debloque donc son compteur au meilleur des moments, face à l'OM, et réalise un petit exploit.

Habitué à sortir du banc avec l'équipe de France pour « sonner la révolte » comme en finale de Coupe du monde, Randal Kolo Muani goute aux joies de la titularisation avec le PSG, club qu'il a rejoint cet été pour 90M€ après être allé au clash avec l'Eintracht Francfort. Face à l'OM dimanche soir, il a d'ailleurs débloqué son compteur avec son nouveau club. « Ça été une soirée magique, inoubliable pour nous et les supporters, on voulait marquer le coup et on l’a très bien fait, on peut être très fier de nous. Le plan, c’était de jouer notre jeu, de bien attaquer les espaces, d’avoir la possession, on a l’a bien fait, on a eu les occasions et on les a mises au fond, ça été un match complet. Pendant le match et après le match avec la communion, ça été incroyable, un moment inoubliable, on va en vivre encore et encore cette saison », reconnaissait-il au micro de Prime Vidéo . Ce but n'est pas banal.

La stat' incroyable de Kolo-Muani

Avant de quitter Francfort, Randal Kolo-Muani avait parfaitement lancé sa saison en Bundesliga en inscrivant un but. Avec cette réalisation dimanche soir face à l'OM, le Bondynois est devenu le 2e joueur à marquer dans 2 des 5 grands championnats européens cette saison. Seul Jérémy Doku avait réalisé cette performance cette saison. Pour rappel, l'ailier belge avait scoré avec le Stade Rennais avant d'être transféré à Manchester City et de débloquer son compteur en Premier League quelques jours plus tard.

Kolo-Muani participe à une victoire historique

Randal Kolo-Muani a donc participé à un match pas comme les autres. Vainqueur 4 buts à 0, le PSG a signé sa co-plus large victoire contre l'OM à domicile toutes compétitions confondues. Le 27 octobre 2019, les Parisiens s'étaient imposés sur le même score tandis qu'ils l'avaient emporté 5 buts à 1 en 1978. Randal Kolo-Muani marque l'histoire.