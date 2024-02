PSG : Il hallucine après son transfert !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a officialisé le transfert de Randal Kolo Muani, chipé à l'Eintracht Francfort pour une somme proche de 95M€. Toutefois, l'international français peine à évoluer à son plus haut niveau depuis sa signature à Paris. Interrogé, Randal Kolo Muani a fait une énorme confidence sur son arrivée au PSG.

Déterminé à renforcer la pointe de son attaque, le PSG a bouclé les signatures de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani l'été dernier. En ce qui concerne l'international français, il est arrivé en provenance de l'Eintracht Francfort pour une somme proche de 95M€. Toutefois, cette opération est loin d'être rentable pour le PSG.

Kolo Muani est à la peine au PSG

Depuis son transfert au PSG, Randal Kolo Muani a du mal à enchainer les performances de haute volée. D'ailleurs, il a été relégué au rang de remplaçant par Luis Enrique. Lors d'un entretien accordé à Onze Mondial , Randal Kolo Muani a tenté d'expliquer ses difficultés au PSG. Et comme il l'a confié lui-même, il a été surpris par l'impact en arrivant à Paris.

«Je ne m'attendais pas à un tel impact en arrivant à Paris»