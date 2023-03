PSG : Il confirme son transfert pour rejoindre Mbappé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG en vue du prochain mercato estival alors que Luis Campos cherche à combler Kylian Mbappé avec un buteur, Victor Osimhen s’est prononcé sur son avenir avec Naples. Et l’international nigérian semble dégager tous les signaux d’un futur transfert…

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG prépare d’ores et déjà un mercato estival 2023 très agité afin de tirer un trait sur cette nouvelle saison décevante sur le plan européen. Kylian Mbappé, qui réclame haut et fort depuis sa prolongation de contrat l’an dernier le recrutement d’un buteur pour l’épauler à la pointe de l’attaque, devrait être entendu, et la direction du PSG commence sérieusement à placer ses pions afin de combler sa star.

Mercato - PSG : Un duo Mbappe-Haaland à l’horizon 2024 ? La réponse https://t.co/kPa8oxsjfX pic.twitter.com/BwyDX1flYj — le10sport (@le10sport) March 16, 2023

Le PSG cible Osimhen

Depuis maintenant plusieurs semaines, le nom de Victor Osimhen (24 ans, Naples) est annoncé comme étant la grande priorité du PSG en attaque. Le buteur nigérian avait été découvert par Luis Campos qui était à l’origine de son arrivée au LOSC en 2019, et le conseiller sportif portugais du PSG pourrait donc être élément décisif dans le feuilleton Osimhen. En effet, la concurrence s’annonce lourde dans ce dossier, puisque d’autres écuries étrangères et notamment Manchester United envisagent également de recruter le buteur de Naples cet été.

« Nous discuterons »