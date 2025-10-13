PSG : Il annonce une énorme galère pour le mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le PSG a été très calme lors du dernier mercato estival avec seulement trois nouvelles recrues, Walid Acherchour dresse un constat accablant à ce sujet. Au micro de l'After Foot sur RMC Sport, il explique pourquoi il est véritablement compliqué pour le PSG d'attirer de nouvelles recrues.

Habitués à de nombreuses folies depuis l'arrivée du Qatar à la tête du PSG en 2011, les dirigeants du club de la capitale ont été anormalement calmes lors du dernier mercato estival. Seuls Renato Marin (libre), Lucas Chevalier (40M€) et Ilya Zabarnyi (63M€) ont été recrutés, alors que le PSG venait tout juste de remporter quelques semaines auparavant la Ligue des Champions. Et Walid Acherchour a une théorie bien précise pour justifier un tel changement de comportement de la part du club parisien.

« Le PSG va être face à un mur » Au micro de l'After Foot, le chroniqueur de RMC explique que la victoire en Ligue des Champions a changé énormément de choses dans la stratégie du PSG sur le mercato : « Aujourd'hui, le PSG a tellement atteint des hauteurs que pour rentrer dans cet effectif, il faut une vraie plus-value, et ce n'est pas évident de recruter ce type de joueur. Le PSG va être face à un mur. Tu ne peux pas recruter des joueurs actuellement, car il faut une vraie plus-value par rapport au onze qui est aujourd'hui d'exception », indique Acherchour.