PSG : Il annonce un transfert pour Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au terme d’un long feuilleton qui aura donc duré une bonne partie de l’été, le PSG et Kylian Mbappé sont désormais sur la voie de la réconciliation puisque l’attaquant français a été réintégré à l’équipe première. Pourtant, un journaliste indique clairement qu’un transfert vers le Real Madrid est toujours plausible pour Mbappé.

Le feuilleton entre Kylian Mbappé et le PSG repart de plus belle ! En juin dernier, le capitaine de l’équipe de France avait annoncé à sa direction qu’il n’activerait pas sa clause de prolongation jusqu’en 2025, et il a donc été laissé sur le côté et même privé de tournée estivale au Japon. Mais juste après la reprise de la Ligue 1 samedi dernier et le match nul contre Lorient, Mbappé et le PSG se sont rapprochés.

Mbappé - PSG : Une clause XXL négociée dans le plus grand secret ? https://t.co/fFLf9tirf9 pic.twitter.com/uKeio3D8CS — le10sport (@le10sport) August 16, 2023

Mbappé revient !

Dimanche, le club de la capitale a annoncé que sa star était réintégrée à l’effectif professionnel et donc remise à disposition de Luis Enrique. En clair, Mbappé et le PSG semblent avoir trouvé un terrain d’entente, mais cela n’exclut pas forcément l’idée d’un transfert pour l’international tricolore…

Une clause pour un départ en 2024 ?