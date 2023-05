PSG : Il annonce un coup de tonnerre pour le transfert de Messi !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que son contrat avec le PSG arrive à expiration, Lionel Messi semblait bien parti pour s’engager avec le club saoudien d’Al-Hilal ces derniers jours. Pourtant, dimanche soir, le président du FC Barcelone Joan Laporta a publiquement affiché son envie de rapatrier l’attaquant argentin en Catalogne.

Lionel Messi et le PSG, ça sent la fin ! L’attaquant argentin arrivera au terme de son contrat avec le club de la capitale en fin de saison, et vu sa relation avec le public du Parc des Princes et les sifflets dont il a été la cible samedi dernier lors du match contre Ajaccio (5-0), une prolongation paraît désormais improbable pour le numéro 30 du PSG.

Messi a l’embarras du choix

Ces derniers jours, tout semblait déjà acté entre Lionel Messi et Al-Hilal, d’autant que l’ AFP avait annoncé un accord contractuel entre La Pulga et le club saoudien qui lui offrait un contrat record de 500M€ par saison sur deux ans. Mais le FC Barcelone vient de tout relancer…

« Tout faire pour le ramener »