PSG : Galtier trahi par son staff ?

Arrivé il y a moins d’un an, Christophe Galtier est déjà annoncé sur le départ, avec quelques pistes qui semblent déjà se préciser pour prendre sa succession. C’est le cas avec José Mourinho, qui au Paris Saint-Germain pourrait presque se retrouver chez lui, puisqu’il pourrait y retrouver de nombreux proches.

José Mourinho sur le banc du PSG, certains en rêvent. Après une nouvelle saison mouvementée et surtout décevante sur le plan sportif, le profil d’entraineur à poigne du Portugais séduit et semble être le guide parfait pour le nouveau projet qui se dessine autour de Kylian Mbappé.

Mourinho ne dirait pas non au PSG, mais...

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , le PSG serait une destination extrêmement séduisante pour Mourinho, qui aimerait retrouver un projet très ambitieux pour viser la Ligue des Champions. Pour le moment aucun contact concret toutefois, ce qui confirme ce que nous avons pu vous révéler sur le10sport.com.

João Sacramento, un adjoint qui pourrait poser problème

Le quotidien italien nous dévoile également une nouvelle facette de ce dossier. Si jamais il venait à rejoindre le PSG cet été, José Mourinho devra garder à peu près le même staff que Christophe Galtier, où on peut notamment retrouver un certain João Sacramento. Or, l'actuel entraineur adjoint du PSG et le coach de l’AS Roma ne se sont pas vraiment quittés en très bons termes en décembre 2021 et cela pourrait bien avoir des répercussions sur une éventuelle réunion.