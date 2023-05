Mourinho au PSG, un mensonge est dénoncé

Axel Cornic

Actuellement à l’AS Roma, José Mourinho est annoncé comme l’un des grands favoris pour prendre la place de Christophe Galtier, pourtant arrivé il y a moins d’un an. RMC Sport a même évoqué un contact récent entre le Paris Saint-Germain et le technicien portugais, qui a toutefois démenti lors d’un point presse plus tôt cette semaine.

Après un échec à Tottenham, José Mourinho s’est relancé en Serie A du côté de l’AS Roma. Il pourrait pourtant ne pas faire long feu dans la Ville Eternelle, puisque la presse italienne parle de grosses tensions avec les propriétaires et d’un intérêt toujours plus grand du PSG, qui chercherait un nouvel entraineur.

Le PSG prépare un gros coup, ça part mal https://t.co/oG76fATtA3 pic.twitter.com/ArI2bnKmYv — le10sport (@le10sport) May 12, 2023

Mourinho dément avoir rencontré le PSG

Juste avant sa demi-finale face au Bayer Leverkusen en Ligue Europa, José Mourinho a démenti les informations concernant une rencontre secrète avec le PSG. « Paris me cherche ? S’ils me cherchent ils ne m’ont pas trouvé, parce que ce qui est certain c’est qu’ils ne m’ont pas parlé » a expliqué le coach de l’AS Roma, au micro de Sky Sport Italia .

« A la moindre proposition du PSG, il ira et en courant »