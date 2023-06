PSG - Galtier : Surprise, il pourrait rester !

Alexis Brunet

Le PSG n'a toujours pas communiqué officiellement sur son nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Pour l'instant, c'est toujours Christophe Galtier qui est en poste. Mais le Français devrait bien quitter Paris. En revanche, rien n'est encore tranché pour une partie du staff, et surtout un de ses adjoints, João Sacramento.

Depuis plusieurs semaines maintenant, le PSG est à la recherche de son nouveau coach. Christophe Galtier n'a pas réussi à donner satisfaction, il quittera donc son poste cet été, seulement un an après son arrivée. Pour le remplacer, de nombreux noms ont été cités dans l'orbite de l'état-major parisien. De Zinédine Zidane, à Julian Nagelsmann, en passant par José Mourinho.

Luis Enrique est le nouveau favori

Celui qui semble devenu le nouveau favori pour entraîner le PSG la saison prochaine, c'est Luis Enrique. L'Espagnol serait en négociations avancées avec Paris. Mais rien ne serait encore finalisé selon les informations de l'Équipe et du Parisien . Cela serait la première expérience en club du coach de 53 ans, depuis son départ du FC Barcelone en 2017. Entre-temps, il avait pris les rênes de l'équipe d'Espagne, avant de laisser sa place en 2022 à Luis de la Fuente. Il retrouverait donc une grosse colonie ibérique dans la capitale. Avec Juan Bernat, Sergio Rico, Carlos Soler et Fabian Ruiz, ils sont quatre espagnols chez le champion de France. Et bientôt sûrement cinq, avec l'arrivée quasi actée de Marco Asensio.

PSG : Le Qatar se lance dans un chantier impossible, c’est enfin terminé https://t.co/MITT8BnUUs pic.twitter.com/uRJzC1TjN6 — le10sport (@le10sport) June 18, 2023

Des discussions sur le staff technique