Mbappé : Le PSG prépare une folie à 115M€, une offre va partir

Pierrick Levallet

Alors que Kylian Mbappé pourrait bien partir à l'issue de son contrat en juin 2024, le PSG souhaiterait tout de même l'entourer pour la saison prochaine. Dans cette optique, Luis Campos chercherait un nouveau numéro 9 sur le mercato. Plusieurs pistes sont envisagées, dont celle menant à Harry Kane. D'ailleurs, la direction parisienne serait sur le point de passer à l'action pour le buteur de 27 ans.

Alors que Kylian Mbappé ne compte pas lever son option pour prolonger jusqu’en 2025, le PSG souhaiterait quand même le régaler sur le mercato. Le club de la capitale serait à la recherche d’un nouvel attaquant de pointe pour entourer la star de 24 ans, et possiblement préparer l’avenir après son potentiel départ. Dans cette optique, Luis Campos aurait plusieurs noms sur sa liste.

PSG : Transfert à 115M€ pour Mbappé, il jette l'éponge https://t.co/DnDl69WirE pic.twitter.com/l8rNiJyMlf — le10sport (@le10sport) June 18, 2023

Campos s'active pour le nouveau numéro 9

Le conseiller football du PSG songerait à Victor Osimhen, valorisé à environ 150M€. Randal Kolo Muani, qui sort d’une bonne saison avec l’Eintracht Francfort, aurait également tapé dans l’oeil de Luis Campos. Le club allemand souhaiterait le vendre pour 100M€. Mais ce n’est pas tout. Le PSG penserait aussi à Harry Kane, dont le prix est fixé à 115M€.

Le PSG va passer à l'action pour Kane