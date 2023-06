Le PSG prépare du lourd pour Mbappé, une grande nouvelle tombe

Baptiste Berkowicz

Le marché des attaquants de pointe est très prisé par les plus grosses écuries européennes. Manchester United et le PSG se livrent un duel à distance pour acquérir un numéro 9 de renommée mondiale. Trois joueurs sont ciblés : Kolo Muani, Victor Osimhen et Gonçalo Ramos. Mais le prix demandé pour ces trois attaquants ne rentre pas dans les clous du club mancunien.

Manchester United et le PSG se livrent une bataille XXL sur le marché des transferts. En quête d'un attaquant cet été, les deux écuries ont ciblés les mêmes joueurs.

PSG - Real Madrid : C’est confirmé, Zidane peut tout chambouler pour Mbappé https://t.co/PSRHmVhG4U pic.twitter.com/BgT1dQi9Ph — le10sport (@le10sport) June 17, 2023

United ne veut pas suivre

D'après The Athletic , Manchester United se retire de la course aux trois noms suivants : Randal Kolo Muani, Victor Osimhen et Goncalo Ramos. Le club mancunien ne souhaite pas débourser près de 100 millions d'euros pour s'offrir son nouveau buteur. Or, c'est le prix demandé par les clubs auxquels appartiennent ces attaquants.

Un boulevard pour le PSG ?

À la recherche d'un attaquant de pointe pour épauler Kylian Mbappé, comme vous le révélait le 10 Sport, le PSG tente de s'activer en coulisses. Le club de la capitale sait qu'il faudra débourser une somme conséquente pour s'attacher les services d'un attaquant de classe mondiale. Les prochaines semaines s'annoncent intenses. Mais heureusement pour le PSG, Manchester United ne représenterait plus un danger pour Randal Kolo Muani, Victor Osimhen et Gonçalo Ramos.