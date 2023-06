PSG : Galtier a tout perdu, cet ultimatum l'a plombé

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Christophe Galtier ne sera plus l'entraineur du PSG la saison prochaine. Alors que le Napoli s'intéressait à lui, le technicien français a finalement vu Rudi Garcia lui chiper la place. En effet, l'ancien de l'OM est passé devant Christophe Galtier parce qu'il pouvait signer à Naples dès cette semaine.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, Christophe Galtier ne sera plus sur le banc du PSG à la reprise. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos a annoncé à son entraineur qu'il sera remercié avant le début de la prochaine saison, et ce, parce qu'il est apparu fatigué et marqué par sa première année à Paris lors de leur dernière réunion.

Garcia a devancé Galtier à Naples

Alors que le PSG n'a pas encore officialisé son départ, Christophe Galtier avait la possibilité de rebondir du côté du Napoli. Toutefois, Aurelio De Laurentiis a finalement choisi de nommer Rudi Garcia pour la succession de Luciano Spalletti.

Galtier n'a pas répondu à l'ultimatum du Napoli