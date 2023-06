Viré par le PSG, Christophe Galtier fait un terrible aveu en privé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que son départ du PSG n’a pas encore été officialisé, Christophe Galtier a vu une piste s’envoler pour son avenir, lui qui était évoqué avec insistance du côté de Naples. C’est finalement Rudi Garcia qui a été choisi par Aurelio De Laurentiis. Une décision qui s’explique notamment par l'état d'esprit du Parisien.

Aurelio De Laurentiis n’aura pas traîné pour choisir le successeur de Luciano Spalletti, fraîchement sacré en Serie A. Ce jeudi, le Napoli a en effet officialisé l’arrivée de Rudi Garcia, libre depuis son départ d’Al-Nassr, le club saoudien de Cristiano Ronaldo. « Aurelio De Laurentiis a le plaisir d’annoncer que Rudi Garcia sera le nouvel entraîneur de Naples. Nous lui souhaitons la bienvenue et bonne chance », a-t-on pu lire dans le communiqué publié par les Azzurri . Rudi Garcia, lui, retrouve l’Italie après la fin de son aventure à l’AS Rome en 2016 : « Quel plaisir de se marier avec le projet Napoli. Quel plaisir de retourner en Italie. Je suis plus que jamais motivé et ambitieux pour continuer à porter haut les couleurs des champions d’Italie. »

Rudi Garcia grille Christophe Galtier

Mais l’ancien coach de l’OM et l’OL n’était pas l’unique technicien français dans le viseur du président De Laurentiis. Le nom de Christophe Galtier revenait en effet avec insistance pour prendre les rênes du club champion d'Italie, et ce même si son départ du PSG n’a toujours pas été officialisé. A en croire la presse italienne, Naples voulait justement éviter de partir au bras de fer avec le club de la capitale, tout en étant lassé des hésitations du Français, tandis que Rudi Garcia aurait été le seul prétendant à donner son accord dès le premier rendez-vous avec Aurelio De Laurentiis.

Après son échec au PSG, Galtier doutait