PSG : Furieux après le fiasco, il est invité à prendre la porte

Le PSG est encore passé à la trappe en Ligue des champions et ce, de manière relativement précoce. De quoi agacer Nasser Al-Khelaïfi. Un nouveau camouflet qui a poussé Stéphane Guy à demander le départ du président du PSG.

Depuis que le PSG est passé sous pavillon qatari en 2011, le club de la capitale est présidé par Nasser Al-Khelaïfi. Mais pour combien de temps encore ? Faute de résultats jugés suffisants sur la scène européenne pendant la dernière décennie, une poignée d’entraîneurs ont été remerciés au fil des saisons et il en a été de même pour les chefs de la section sportive du Paris Saint-Germain.

Al-Khelaïfi prépare un gros changement au PSG

Cependant, Nasser Al-Khelaïfi n’a jamais quitté son poste de président et ce, bien qu’il ait été question d’une éventuelle candidature de Nicolas Sarkozy ou d’Arsène Wenger à cette position. Comme lors de l’exercice précédent, le PSG est sorti dès le stade des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich ce mercredi (1-0 à l’aller et 2-0 au retour). D’après Relevo , le président du PSG serait furieux de cette nouvelle élimination et prévoirait de licencier Christophe Galtier pour potentiellement rapatrier Thomas Tuchel.

«Le président doit partir. Ça fait 10 ans que ça dure»