PSG : Encore un coup de main de l’agent Mbappé sur le mercato

Thomas Bourseau

Bien plus qu’être l’arme offensive du PSG, Kylian Mbappé a pris une place importante dans le club parisien et au sein du projet. Si bien qu’il utilise de temps à autres une casquette d’agent afin d’attirer des stars au Paris Saint-Germain. Tenu en échec par le passé, Mbappé remet ça pour cet été. Tour d’horizon.

Kylian Mbappé est arrivé au PSG à l’été 2017, du haut de ses 18 ans, avec beaucoup d’attentes à son sujet. Et force est de constater que le natif de Bondy n’a pas déçu. En l’espace de six saisons avec le Paris Saint-Germain, Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club, a été sacré champion du monde en 2018, et a connu une finale de Ligue des champions en 2020 sans omettre les multiples trophées remportés avec le PSG. En 2019, lors de la cérémonie des Trophées UNFP, Kylian Mbappé confiait vouloir plus de responsabilités au PSG. Et il semblerait qu’il ait bel et bien pris plus de place en coulisses. Et ce, avant même la prolongation de son contrat au printemps 2022 via laquelle il aurait été placé au cœur du projet sportif du PSG.

Frenkie de Jong début 2019 avant sa signature au Barça

En pleine ascension avec l’Ajax Amsterdam, Frenkie de Jong était un milieu de terrain particulièrement courtisé sur le marché des transferts. Entre le Manchester City de Pep Guardiola, la Juventus ou encore le FC Barcelone, De Jong avait l’embarras du choix et Kylian Mbappé le savait pertinemment. Impressionné par les qualités du milieu de terrain néerlandais, Mbappé se serait entretenu en personne avec De Jong selon Le Parisien. Néanmoins, les discussions entre les deux hommes n’ont pas fait pencher la balance en faveur du PSG puisque dès le mercato hivernal, pour un transfert qui s’est matérialisé à l’été, Frenkie de Jong donnait son accord au FC Barcelone.

Surprise, Mbappé réclame une star au PSG https://t.co/iHZfby1P2M pic.twitter.com/hnLuNzbwlO — le10sport (@le10sport) May 9, 2023

Le Barça, encore à l’origine d’un échec pour Mbappé avec Lewandowski

Kylian Mbappé ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Malgré l’échec Frenkie de Jong , Le Parisien a affirmé en décembre dernier que l’attaquant du PSG aurait usé de la même stratégie avec Robert Lewandowski pour un résultat qui fut similaire à l’épisode De Jong. Ayant publiquement fait part de son envie de quitter le Bayern Munich à une année de l’expiration de son contrat, Robert Lewandowski signait finalement à la dernière intersaison au FC Barcelone. Néanmoins, selon Le Parisien , Mbappé aurait incité Lewandowski à vêtir le rouge et le bleu du PSG et non du FC Barcelone. Lors d’une soirée de lutte contre le sida qui avait eu lieu le 26 mai 2022, Mbappé et Lewandowski auraient parlé mercato et d’un possible transfert au PSG. Pas insensible à l’appel du pied de Mbappé, le Polonais a finalement privilégié son rêve qu’était le FC Barcelone.

Après avoir prolongé, Mbappé voulait Tchouaméni au PSG, en vain

Dans le cadre de la même fenêtre des transferts, Kylian Mbappé s’est rapproché d’Aurélien Tchouaméni. Comme Lewandowski, l’international français était sur le départ de l’AS Monaco. Après avoir pris la décision de prolonger son contrat au PSG, Mbappé a contacté Tchouaméni pour qu’il vienne renforcer l’entrejeu du Paris Saint-Germain. Et c’est la confidence faite par le milieu de terrain du Real Madrid en personne lors de sa conférence de presse de présentation en juin dernier. « Kylian a décidé de rester au PSG et il savait déjà que je quitterais Monaco à la fin de la saison. Il voulait savoir si j’irais au PSG mais je lui ai dit que le Real Madrid était mon premier choix, et il l’a parfaitement compris, il était très heureux pour moi ». Encore un échec pour Kylian Mbappé qui pourrait bien avoir plus de chances pour ses deux tentatives actuelles.

Mbappé s’est raté plusieurs fois, il remet la casquette d’agent avec Kolo Muani

Ces derniers temps, Kylian Mbappé a mis sa casquette d’agent pour Randal Kolo Muani. Le10sport.com vous a affirmé que malgré l’irruption du Real Madrid dans ce dossier, le PSG est bel et bien dans le coup. Et Mbappé ne resterait pas les bras croisés pour l’attaquant de l’Eintracht Francfort qui est au passage son compère d’attaque en équipe de France. Journaliste pour Sport BILD, Christian Falk affirmait il y a plus d’une semaine que Kylian Mbappé tenterait de convaincre Randal Kolo Muani de privilégier le PSG à Manchester United, au Bayern Munich et donc au Real Madrid. Selon RMC Sport, les premiers contacts auraient déjà été initiés entre le PSG et Kolo Muani.

Mbappé veut exaucer le vœu de Campos, l’opération Bernardo Silva lancée