PSG : En plein match, il lâche un indice sur son transfert !

Thomas Bourseau

Khvicha Kvaratskhelia a encore trois années sur son contrat au Napoli, mais les rumeurs au sujet d’un éventuel fusent et sont animées par les déclarations de son agent. Mais pour autant, le principal intéressé n’envisagerait pas une telle hypothèse et l’a fait savoir au public napolitain.

Et si, comme Kim-Min Jae et éventuellement Victor Osimhen en fin de saison, Khvicha Kvaratskhelia (23 ans) venait lui aussi à quitter le Napoli ? Classé 17ème au classement du Ballon d’or 2023, l’ailier géorgien a fait forte impression au sein du club italien ces derniers mois. Si bien que son agent Mamuka Jugeli a teasé un transfert.

Son agent l’assure, le Barça et le PSG sont intéressés...

Fin février, pour Sport Mediaset, le représentant de Khvicha Kvaratskhelia tenait le discours suivant. « Est-ce que c’est vrai qu’il y a des offres de Barcelone et du PSG ? Bien sûr, il existe des offres pour lui de la part des meilleurs clubs européens, après tout, comment cela pourrait-il ne pas être le cas ? En mai tout sera plus clair » . Un départ du Géorgien est donc dans les tuyaux au PSG ou ailleurs ?

Le PSG frôle la catastrophe avec Mbappé https://t.co/sD2YUUKJop pic.twitter.com/GAWFeMO1yb — le10sport (@le10sport) March 12, 2024

...en pleine célébration, Kvaratskhelia fait passer un message à Naples