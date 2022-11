Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Hugo Ekitike se lâche sur son intégration

Publié le 6 novembre 2022 à 17h15

La rédaction

Hugo Ekitike a du mal à s’adapter depuis son arrivée au PSG en provenance du Stade de Reims l’été dernier. Titulaire ce dimanche face à Lorient, en l’absence de Lionel Messi, le jeune attaquant de 20 ans a été passeur décisif pour l’ouverture du score de Neymar. Il a livré ses impressions à l’issue de la rencontre.

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain a perpétué son invincibilité. En déplacement sur la pelouse de Lorient, le PSG s’est imposé par un but d’écart (1-2), grâce à des réalisations de Neymar et Danilo Pereira. À noter que sur l’ouverture du score du Brésilien, Hugo Ekitike a été passeur décisif.

Transferts - PSG : Une bombe secoue le mercato, Neymar en rajoute une couche https://t.co/hTd0lqZLwz pic.twitter.com/6LOAJ1ck49 — le10sport (@le10sport) November 6, 2022

Ekitike titulaire contre Lorient

Un soulagement pour lui, qui a eu des difficultés à s’intégrer depuis son arrivée à Paris. Peu utilisé par Christophe Galtier, il a débuté la rencontre face aux Merlus, en l’absence de Lionel Messi. Hugo Ekitike a livré ses impressions après la victoire de son équipe.

«Je commençais déjà à plus comprendre les autres»