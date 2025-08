PSG - Donnarumma : Un échec est annoncé pour ce transfert !

Cet été, Manchester United se verrait bien profiter de la situation inconfortable de Gianluigi Donnarumma au PSG. Les Red Devils aimeraient mettre la main sur l’expérimenté Italien pour remplacer André Onana, mais ils doivent vendre le Camerounais avant de pouvoir tenter le coup pour le Parisien. Malheureusement, l’ancien portier de l’Inter Milan n’attire pas grand monde et cela complique donc la tâche de l’équipe de Ruben Amorim.

De jour en jour, l’avenir de Gianluigi Donnarumma semble s’écrire loin de Paris . Ce dernier n’a pas réussi à se mettre d’accord avec le PSG pour sa prolongation de contrat et l’hypothèse la plus probable serait donc qu’il quitte le club de la capitale cet été, afin que les dirigeants parisiens puissent récolter des sous grâce à un transfert.

Gianluigi Donnarumma est sur le départ, d’autant plus que le PSG aurait déjà trouvé son remplaçant. D’après plusieurs sources, le club de la capitale ferait actuellement tout son possible pour mettre la main sur Lucas Chevalier . Le portier lillois serait déjà d’accord pour s’engager avec Paris , mais il faut qu’un terrain d’entente soit également trouvé avec le LOSC . La formation du nord de la France ne s’opposera pas à une vente du joueur de 23 ans mais demanderait minimum 40M€ pour le laisser partir.

L’arrivée de Donnarumma à Manchester United se complique

Lucas Chevalier pourrait donc rejoindre le PSG, et Gianluigi Donnarumma pourrait lui rebondir à Manchester United. L’Italien plaît à la direction des Red Devils qui aimerait miser sur lui pour remplacer André Onana. Mais d’après les informations de TEAMTALK, les Mancuniens doivent d’abord vendre leur portier avant de pouvoir recruter le récent champion d’Europe. Malheureusement pour la formation de Ruben Amorim, le Camerounais qui n’a pas brillé la saison dernière n’attire pas les foules et pour le moment il est toujours bel et bien un joueur de Manchester. Affaire à suivre…