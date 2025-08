PSG - Donnarumma : Le transfert surprise !

Avant la fin du mercato, le PSG a de grandes chances de se séparer de Gianluigi Donnarumma. L’Italien va quitter le club de la capitale car il n’a pas prolongé son contrat et Lucas Chevalier devrait arriver pour le remplacer. Mais un autre gardien pourrait également débarquer du côté de Paris, car le champion de France aurait un œil sur John Victor qui évolue à Botafogo.

Plutôt calme pour le moment, le mercato du PSG devrait s’emballer dans les prochains jours. Ce dimanche, le journaliste Fabrizio Romano annonçait d’ailleurs que le club de la capitale était tout proche de boucler deux transferts de poids. Pisté depuis plusieurs semaines, Illya Zabarnyi serait enfin tout proche de rejoindre le champion de France car un accord serait imminent avec Bournemouth autour des 70M€. Lucas Chevalier devrait également rejoindre l’équipe de Luis Enrique et on parle là d’un transfert de l’ordre de 40M€.

Donnarumma est sur le départ

Si Lucas Chevalier arrive au PSG, cela ne sera pas pour devenir numéro deux. D’après plusieurs sources, Luis Enrique aurait décidé que le Français sera le titulaire dans les buts et forcément cela se fera aux dépens de Gianluigi Donnarumma. L’Italien ne devrait pas accepter cette décision et il y a donc de grandes chances pour qu’il quitte Paris. Aux dernières nouvelles, le récent champion d’Europe aurait la cote en Angleterre, puisque Chelsea, Manchester United et Manchester City seraient prêts à sauter sur l’occasion.