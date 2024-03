PSG : Deux joueurs ont signé pour remplacer Mbappé

Arnaud De Kanel

Cela ne fait désormais plus aucun doute. Kylian Mbappé va bel et bien quitter le PSG à l'issue de la saison afin de rejoindre très certainement le Real Madrid. Mais le club de la capitale tient déjà son remplaçant numérique ainsi que sa nouvelle tête d'affiche de son projet.

L'ère Kylian Mbappé touche à sa fin au PSG. Le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale a pris sa décision et il l'a communiqué à Nasser Al-Khelaïfi ainsi qu'à son vestiaire. Les premiers noms commencent à sortir dans la presse pour remplacer celui que l'on pourrait presque qualifier d'irremplaçable. Mais en réalité, ils ont déjà signé au PSG.

Barcola, des similitudes dans le profil

Tout d'abord, le PSG pourra s'appuyer sur Bradley Barcola. Dans l'effectif actuel, c'est celui qui a le plus de similitudes dans le jeu avec Mbappé. Le diamant reste encore à polir mais on ne connait pas vraiment le plafond de verre de l'ancien lyonnais et l'on peut soupçonner qu'il est très haut.

Zaïre-Emery, l'incarnation du projet

Le départ de Kylian Mbappé va également permettre de tourner la page des stars. Désormais, le projet sera davantage tourné sur la jeunesse triomphante et si possible originaire d'Ile de France. Pour cela, c'est Warren Zaïre-Emery reprendra le flambeau. Le PSG tient donc les deux remplaçants de Mbappé.