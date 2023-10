PSG : Deux joueurs de Barcelone dans le viseur de Luis Enrique ?

Thomas Bourseau

Le PSG a recruté onze joueurs à la dernière intersaison, douze si l’on prend en compte le retour de Xavi Simons envoyé dans la foulée en prêt au RB Leipzig. Mais ce ne serait pas suffisant pour le dirigeant Luis Campos. L’ancien coach du FC Barcelone qu’est Luis Enrique pourrait-il voir deux cracks du Barça débarquer au PSG ?

Sous l’impulsion de Luis Campos en sa qualité de conseiller football du club de la capitale, le PSG semble garder un oeil avisé sur divers cracks du football européen, mais pas seulement. C’est pourquoi le dirigeant portugais semble avoir tenté sa chance avec Endrick, Andrey Santos ou encore Vitor Roque ces derniers mois, en vain puisqu’il ont donné leur accord au Real Madrid, à Chelsea et au FC Barcelone respectivement.

Le PSG se rate aussi pour Jude Bellingham

Par le biais du président Nasser Al-Khelaïfi, le PSG avait ouvertement déclaré sa flamme à Jude Bellingham en décembre dernier. La pépite du football anglais, qui a soufflé sa 20ème bougie au mois de juin, a finalement signé en faveur du Real Madrid. Mais le PSG continuerait de scruter le marché pour éventuellement attirer les jeunes talents du football européen et mondial.

Transferts - PSG : Il raconte l’appel de Luis Enrique https://t.co/wns5jZtoKV pic.twitter.com/mZR4P2kmZA — le10sport (@le10sport) October 28, 2023

Flamboyants avec le Barça, Pedri et Gavi sont courtisés par le PSG