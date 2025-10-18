PSG - Départ d'Ousmane Dembélé : L'annonce choc en plein direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, la prolongation d'Ousmane Dembélé est au cœur des débats puisque le numéro 10 du PSG aurait réclamé un salaire XXL après l'obtention de son Ballon d'Or. Et Daniel Riolo craint que cela n'aboutisse finalement à un départ de l'ancien joueur du Stade Rennais.

Vainqueur du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé en profite pour tenter d'obtenir un très gros salaire pour sa prolongation au PSG. Cependant, compte tenu de la nouvelle politique salariale parisienne, Daniel Riolo envisage un possible refus et donc un départ du numéro 10 du PSG en fin de saison.

Riolo s'inquiète pour l'avenir de Dembélé « Imaginons qu'en fin de saison de saison, Dembélé n'a pas ce qu'il demande. On sait toujours que ce genre de discussions ça joue sur les performances et ça casse la tête de tout le monde (...) Au moment où City se reconstruit, où Liverpool casse la baraque avec ses dépenses, imagine qu'on vienne voir Dembélé et qu'on lui dise : "Nous on te file 25M€ par ans" », explique-t-il sur le plateau de l'After Foot, avant de poursuivre.