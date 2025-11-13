PSG - Départ d’Ousmane Dembélé : L’annonce choc !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avec la probable nomination de Zinedine Zidane à venir en tant que nouveau sélectionneur de l'équipe de France, le statut d'Ousmane Dembélé va-t-il évoluer ? Daniel Riolo s'interroge sérieusement au sujet de l'attaquant du PSG, d'autant qu'il ne semble pas persuadé que son avenir à moyen terme passera par le club de la capitale. Explications.

Sacré Ballon d'Or 2025 et en pleine bourre la saison passée avec le PSG, Ousmane Dembélé (28 ans) peut-il craindre pour son avenir avec le futur changement de sélectionneur national à venir ? Didier Deschamps a acté son départ de l'équipe de France en janvier dernier, et Zinedine Zidane fait office de grand favori pour le remplacer. Daniel Riolo a évoqué le cas Dembélé mardi soir dans l'After Foot, sur RMC Sport, et va même jusqu'à évoquer un possible départ du PSG pour l'attaquant tricolore.

« Est-ce qu’il sera toujours au PSG ? » « Zidane en équipe de France, je pense qu’il y aura des choses qui vont être différentes. Après la Coupe du monde, tout va redémarrer à zéro. Il va y avoir des choix à faire quand même. Mbappé et Dembélé ? Dembélé va revenir de blessure, mais est-ce qu’on aura toujours un Dembélé Ballon d’or ou bien est-ce qu’il va finir dans un championnat où… Est-ce qu’il sera toujours au PSG à la rentrée 2026 ? Enfin bon bref, il peut se passer tellement de choses », s'interroge Riolo, qui n'exclut donc pas la possibilité d'un départ d'Ousmane Dembélé malgré un contrat qui court jusqu'en 2028 au PSG.