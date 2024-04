PSG - Départ de Mbappé : Un séisme est écarté !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Kylian Mbappé pliera bagage au terme de la saison, l’avenir de Luis Campos au PSG pourrait s’écrire en pointillé selon plusieurs sources, le Portugais ayant signé en faveur du club pour convaincre l’attaquant d’allonger son engagement en 2021. Cependant, la bonne saison parisienne et les relations apaisées avec Luis Enrique pourrait amener le conseiller football à rester en poste.

Le départ de Kylian Mbappé étant désormais inéluctable, son contrat arrivant à terme en fin de saison, l’avenir de Luis Campos reste incertain. Dernièrement, le quotidien L’Équipe annonçait que le conseiller football nommé en 2021 pour convaincre l’attaquant français de prolonger pourrait partir au même moment que Kylian Mbappé, les deux hommes entretenant une excellente relation. Cependant, la réussite du club en Ligue des champions pourrait jouer en faveur de Luis Campos.



Mercato : Le PSG perd 16M€ sur un transfert ! https://t.co/vA8NiSI9ab pic.twitter.com/Zo9OP7WeWn — le10sport (@le10sport) April 17, 2024

« On n'imagine pas qu'il quitte Paris cet été »

Interrogé lors d’une session de questions-réponses sur le site du Parisien , Laurent Perrin imagine difficilement Luis Campos partir au terme de la saison. « Quand on voit les scènes de joie hier, sa proximité avec Nasser et, surtout, celle avec Luis Enrique, on n'imagine pas qu'il quitte Paris cet été , confie le chef au service des Sports du quotidien francilien. Lui aussi est jugé sur les résultats. Et quand les joueurs qu'il a recrutés brillent (Barcola, Dembélé, Hernandez, Nuno Mendes), c'est aussi sa victoire. »

« Luis Campos reste la pierre angulaire du projet »