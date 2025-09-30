PSG - Départ de Kylian Mbappé : L’annonce à 100M€ !

A l’été 2024, le PSG voyait Kylian Mbappé s’en aller au Real Madrid. Arrivé au terme de son contrat, l’international français a réalisé son rêve en signant chez les Merengue. Une grosse perte sportive pour le club de la capitale, mais au-delà de ça, avec ce départ de Mbappé, le PSG aurait réalisé une très grosse économie.
Kylian Mbappé sera donc resté 7 saisons au PSG. S’il avait accepté de prolonger avec le club de la capitale en 2022, le capitaine de l'équipe de France a refusé en 2024 pour pouvoir partir libre et ainsi enfin rejoindre le Real Madrid. Mbappé a ainsi réalisé son rêve et forcément, pour le PSG ce départ a été terrible.
« Mbappé coûtait 100M€ nets annuels »
Invité de France Inter, Fabrice Hawkins est revenu sur ce départ de Kylian Mbappé et la conséquence positive pour le PSG d’un point de vue économique. « Le PSG fait des économies sur sa masse salariale ou elle augmente toujours ? Non, ça a baissé. Quand on perd un joueur comme Kylian Mbappé, qui coûtait 100M€ nets annuels, on fait quand même des économies », a annoncé le journaliste RMC.
Pas besoin de s’inquiéter sportivement !
Avec ce départ de Kylian Mbappé, on craignait le pire sportivement pour le PSG. La question était de savoir comment le club de la capitale allait s’en sortir sans sa star. Finalement, menée par Luis Enrique, la formation parisienne a réalisé la meilleure saison de sa carrière avec bien évidemment la Ligue des Champions. Il n’aura donc pas fallu besoin de Mbappé pour que le PSG gagne.