PSG - Départ de Kylian Mbappé : L’annonce à 100M€ !

A l’été 2024, le PSG voyait Kylian Mbappé s’en aller au Real Madrid. Arrivé au terme de son contrat, l’international français a réalisé son rêve en signant chez les Merengue. Une grosse perte sportive pour le club de la capitale, mais au-delà de ça, avec ce départ de Mbappé, le PSG aurait réalisé une très grosse économie.

Kylian Mbappé sera donc resté 7 saisons au PSG. S’il avait accepté de prolonger avec le club de la capitale en 2022, le capitaine de l'équipe de France a refusé en 2024 pour pouvoir partir libre et ainsi enfin rejoindre le Real Madrid. Mbappé a ainsi réalisé son rêve et forcément, pour le PSG ce départ a été terrible.

« Mbappé coûtait 100M€ nets annuels » Invité de France Inter, Fabrice Hawkins est revenu sur ce départ de Kylian Mbappé et la conséquence positive pour le PSG d’un point de vue économique. « Le PSG fait des économies sur sa masse salariale ou elle augmente toujours ? Non, ça a baissé. Quand on perd un joueur comme Kylian Mbappé, qui coûtait 100M€ nets annuels, on fait quand même des économies », a annoncé le journaliste RMC.