PSG - Départ de Barcola : C’est terminé avec cette annonce ?

Bradley Barcola est en train d’enflammer le mercato estival du PSG qui était jusqu’ici relativement calme, puisque Liverpool s’active en coulisses afin de recruter l’attaquant de l’équipe de France. Mais une annonce cash de Luis Enrique début juillet a peut-être déjà réglé ce nouveau feuilleton brûlant au PSG.

Et si le PSG perdait un élément offensif de taille cet été avec Bradley Barcola ? Selon les dernières tendances, l’attaquant de 22 ans semble être la nouvelle priorité de Liverpool qui pourrait mettre le paquet avec un transfert à plus de 100M€ cet été pour Barcola. Mais le PSG semble réticent à l’idée de le voir partir, et pour cause…

Enrique a déjà répondu sur Barcola Le 5 juillet dernier, en conférence de presse, Luis Enrique avait réagi aux premières rumeurs qui envoyaient à l’époque Bradley Barcola au Bayern Munich : « Qui sait ce qu’il se passera durant le mercato ? Mais c’est évident qu’on aime beaucoup que nos joueurs plaisent aux autres équipes. Mais nous avons clairement misé sur les jeunes joueurs, certains d’entre eux sont français », indiquait l’entraîneur du PSG, avant de fermer clairement la porte pour Barcola.