PSG : Coup de tonnerre pour Messi, il va éviter une arnaque

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi va très probablement quitter le PSG à l'issue de la saison. Par conséquent, les rumeurs se multiplient concernant son futur club. Mais alors que l'Argentin rêverait d'un retour au FC Barcelone, le club blaugrana n'aurait transmis aucune offre ce qui éloigne cette possibilité.

Dans les prochains jours, tout va s'accélérer pour Lionel Messi. Et pour cause, à l'approche de la fin de la saison, l'Argentin devrait quitter le PSG et son retour au FC Barcelone est largement commenté. Cependant, ce dossier est encore loin d'être bouclé bien que ce soit la priorité de Lionel Messi comme l'explique le journaliste de La Cadena SER , Manu Carreño qui explique que le Barça n'a toujours pas transmis d'offre.

Messi craque, il fracasse le PSG https://t.co/pgLt5JOVKU pic.twitter.com/8uPt451hTR — le10sport (@le10sport) May 31, 2023

Messi voulait revenir au Barça

« Je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas si cela a été dit jusqu'à présent, mais je peux vous le dire.... Messi voulait jouer pour le Barça. Messi voulait jouer pour le Barça, revenir au Barça, mais bien sûr, combien de temps devons-nous attendre ? Ils ne lui ont présenté aucune offre et plus le Barça lui met la pression, plus vite on connaîtra l'avenir de Leo Messi. Il aurait aimé revenir au Barça, mais la décision a pratiquement été prise », lance-t-il au micro d' El Larguero , avant d'en rajouter une couche.

Aucune offre transmise à Messi ?