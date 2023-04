PSG : Coup de théâtre sur le mercato, Neymar va adorer

Thomas Bourseau

Pour le poste d’entraîneur du PSG, Neymar militerait pour Luis Enrique qui se serait pourtant entretenu avec Chelsea mercredi. Pour autant, les Blues envisageraient l’option Antonio Conte, ce qui pourrait faire les affaires de Neymar.

L’avenir de Christophe Galtier s’écrit de plus en plus en pointillés du côté du PSG. Après la deuxième défaite de rang au Parc des princes dimanche dernier en Ligue 1 face à l’OL (1-0), le destin de l’entraîneur du Paris Saint-Germain s’est assombri dans la capitale où il pourrait même ne pas finir la saison selon différents médias. Sur le plateau de l’ After Foot, émission de RMC , Daniel Riolo a affirmé lundi soir que Neymar pousserait pour Luis Enrique s’il était amené à rester au PSG.

Neymar attend Enrique au PSG, Chelsea est passé à l’action

Cependant, l’ex-sélectionneur de l’Espagne et ancien coach de Neymar au FC Barcelone, se serait déjà entretenu avec la direction de Chelsea où il aurait exposé un plan détaillé de son animation offensive et de son 4-3-3 qui auraient plu aux décideurs des Blues selon The Independent. Pour autant, tout ne serait pas encore perdu pour Neymar et son plan Luis Enrique au PSG.

Chelsea veut une entrevue avec Antonio Conte