PSG : Coup de théâtre pour l’avenir de Messi

Alors qu’il arrive au terme de son contrat avec le PSG, Lionel Messi pourrait faire son grand retour au FC Barcelone. Rafa Yuste, vice-président du Barça, a récemment révélé que le club catalan était en contact avec l’entourage de l’Argentin. Une information contredite par le journaliste Alfredo Martinez, qui indique que seul Xavi parlerait avec la Pulga.

« Oui, nous sommes en contact avec l’entourage de Messi . » Alors que son avenir au PSG est incertain, Rafa Yuste a annoncé la semaine dernière que le FC Barcelone était en contact avec l’entourage de Lionel Messi. Libre de tout contrat en juin prochain, l’Argentin peut d’ores et déjà s’engager avec le club de son choix.

« J'aimerais qu'il revienne »

« Leo sait à quel point nous l'apprécions et j'aimerais qu'il revienne en raison de ce qu'il pourrait représenter au niveau sportif, social et économique. On espère trouver les bonnes conditions pour continuer son histoire ici », a ajouté le vice-président du FC Barcelone. Cependant, d’après les informations d’Alfredo Martinez, seul Xavi serait en contact avec Lionel Messi.

« Il n'y a pas de discussions avec Laporta ou avec les dirigeants du Barça »